«Лестер» объявил об отставке Роджерса

Дата публикации: 03-04-2023

В пресс-службе «Лестера» сообщили о досрочном прекращении сотрудничества с Бренданом Роджерсом. Контракт с тренером истекал летом 2025 года.



Роджерс принял «Лестер» зимой 2019 года. Под руководством 50-летнего наставника «лисам» в 2021 году удалось завоевать Кубок Англии и Суперкубок страны.



В нынешнем сезоне команда Роджерса не может похвастаться высокими результатами. По итогам 28 туров «Лестер» расположился на предпоследнем месте в АПЛ с 25 набранными очками. При этом отставание «синих» от места за пределами зоны вылета составляет всего 2 очка.



В ближайшей встрече, запланированной на 4 апреля, соперником «Лестер Сити» будет «Астон Вилла», находящаяся на 9-й строчке в чемпионате Англии.