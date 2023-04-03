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«Лестер» объявил об отставке Роджерса

Дата публикации: 03-04-2023

В пресс-службе «Лестера» сообщили о досрочном прекращении сотрудничества с Бренданом Роджерсом. Контракт с тренером истекал летом 2025 года.

Роджерс принял «Лестер» зимой 2019 года. Под руководством 50-летнего наставника «лисам» в 2021 году удалось завоевать Кубок Англии и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне команда Роджерса не может похвастаться высокими результатами. По итогам 28 туров «Лестер» расположился на предпоследнем месте в АПЛ с 25 набранными очками. При этом отставание «синих» от места за пределами зоны вылета составляет всего 2 очка.

В ближайшей встрече, запланированной на 4 апреля, соперником «Лестер Сити» будет «Астон Вилла», находящаяся на 9-й строчке в чемпионате Англии.

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