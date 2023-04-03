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Три специалиста могут сменить Индзаги на посту главного тренера «Интера»

Дата публикации: 03-04-2023

«Интер» продолжает искать замену Симоне Индзаги. Информация об этом появилась в итальянских СМИ.

Соглашение с Индзаги действует до середины 2024 года. Однако у руководства миланцев есть вопросы к работе 46-летнего специалиста. Не исключено, что в скором времени контракт с ним будет расторгнут.

Среди потенциальных сменщиков Индзаги фигурируют 3 кандидатуры. Среди них Антонио Конте, которого недавно уволили с поста наставника «Тоттенхэма», Роберто де Дзерби, работающий с «Брайтоном», и Тьяго Мотта, возглавляющий «Болонью».

«Нерадзурри» под руководством Индзаги в сезоне 2022/2023 находятся на 3-й строчке в Серии А с отставанием в 21 очко от лидирующего «Наполи». Также миланцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

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