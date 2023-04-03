«Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят за Линдстрема

Дата публикации: 03-04-2023

В скором времени «Айнтрахт» из Франкфурта может лишиться Йеспера Линдстрема. Флориан Плеттенберг написал в соцсети, что на хавбека немецкой команды претендует «Ливерпуль». Также вариант с подписанием футболиста рассматривает «Арсенал».



Инсайдер отметил, что английские команды уже общались с «Айнтрахтом» относительно трансфера Линдстрема. Сумма сделки может составить порядка 35-50 млн евро.



«Айнтрахт» выкупил права на атакующего полузащитника у «Брондбю» в 2021 году, заплатив за него 7 000 000 евро. В сезоне 2022/2023 в активе 23-летнего датчанина 9 голов и 4 результативных паса в 31 встрече за команду из Франкфурта.



Соглашение Линдстрема с «орлами» действует до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 28 млн евро.