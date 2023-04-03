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У Зиеша много вариантов продолжения карьеры – названы клубы

Дата публикации: 03-04-2023

По окончании сезона Хаким Зиеш с большой долей вероятности уйдет из «Челси».

Ресурс «Jeunes Footeux» сообщает об интересе к вингеру со стороны «Фенербахче», «Бешикташа», «Тоттенхэма», «Фулхэма», «Бетиса» и «Вест Хэма». Помимо этого, марокканец не прекращает вести переговоры с «Пари Сен-Жермен», состав которого он мог пополнить в зимнее трансферное окно.

Переход Зиеша обойдется в сумму порядка 15-20 млн евро. В «Челси» футболист ежегодно получает 7 миллионов евро, поэтому при смене команды ему, скорее всего, придется согласиться на сокращение зарплаты.

В этом сезоне Хаким провел за «аристократов» 19 встреч (1 результативная передача).

Рыночная стоимость 30-летнего марокканца - 18 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).

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