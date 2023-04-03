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«Челси» уволил Поттера с должности главного тренера

Дата публикации: 03-04-2023

«Челси» объявил об увольнении с должности главного тренера Грэма Поттера.

В последнем туре АПЛ «синие» сенсационно проиграли «Астон Вилле» (0:2). Клуб рискует по итогам чемпионата не пробиться в еврокубки — после 28-ти матчей «Челси» занимает 11-е место.

Поттер принял лондонцев в сентябре прошлого года, сменив на посту Томаса Тухеля. Контракт с Грэмом был рассчитан на пять лет.

Временно исполняющим обязанности наставника «аристократов» будет помощник Поттера — экс-игрок «Валенсии», «Альмерии» и «Брайтона», 42-летний Бруно Сальтор.

«Челси» продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В 1/4 финала англичане сыграют против мадридского «Реала».

Следующим соперником лондонцев в Премьер-лиге 4 апреля станет «Ливерпуль».

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