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«Милан» продаст Тео Эрнандеса летом, если не выйдет в ЛЧ

Дата публикации: 03-04-2023

«Милан» может вынужденно лишиться своего лидера Тео Эрнандеса, продав его в европейский топ-клуб уже этим летом. Об этом сообщает «Corriere dello Sport».

Сообщается, что ценник на француза колеблется в районе 70-85 миллионов евро. Этим деньги могут существенно улучшить финансовое состояние миланского клуба.

Однако, как сообщает источник, руководство «россонери» будет рассматривать потенциальные предложения по Эрнандесу только в том случае, если клуб не сможет пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.

Также отмечается, что в списке интересов «Милана» по замене Эрнандеса находятся Алекс Гримальдо, выступающий за «Бенфику» и Фабиано Паризи, который представляет «Эмполи».

После 27 туров команда Стефано Пиоли набрала 48 очков (5 место).

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