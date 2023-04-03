«Милан» продаст Тео Эрнандеса летом, если не выйдет в ЛЧ

Дата публикации: 03-04-2023

«Милан» может вынужденно лишиться своего лидера Тео Эрнандеса, продав его в европейский топ-клуб уже этим летом. Об этом сообщает «Corriere dello Sport».



Сообщается, что ценник на француза колеблется в районе 70-85 миллионов евро. Этим деньги могут существенно улучшить финансовое состояние миланского клуба.



Однако, как сообщает источник, руководство «россонери» будет рассматривать потенциальные предложения по Эрнандесу только в том случае, если клуб не сможет пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.



Также отмечается, что в списке интересов «Милана» по замене Эрнандеса находятся Алекс Гримальдо, выступающий за «Бенфику» и Фабиано Паризи, который представляет «Эмполи».



После 27 туров команда Стефано Пиоли набрала 48 очков (5 место).