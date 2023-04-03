«ПСЖ» собирается купить хавбека «Лиона»

Дата публикации: 03-04-2023

Атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки находится в сфере интересов «ПСЖ», «Ньюкасла» и еще нескольких клубов из Англии и Германии.



Парижане уже пытались подписать его зимой, предлагая более 20 000 000 евро. Они возобновят попытки летом, о чем утверждает «L’Equipe».



Отмечается, что английский «Ньюкасл Юнайтед» делал запрос по футболисту в минувшее трансферное окно.



Трудовой договор Шерки с «ткачами» рассчитан до середины 2024 года. Но он автоматически продлится на год, если Райан проведет еще 6 матчей до конца сезона. Сейчас в его активе 4 гола и 4 ассиста в 29 встречах.



Портал «Transfermarkt» оценивает 19-летнего французского игрока в € 27 млн.