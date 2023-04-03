«Интернасьонал» не оставляет попыток заполучить защитника «Шахтера»

Дата публикации: 03-04-2023

Центральный защитник Витао выступает на правах аренды за «Интернасьонал». Бразильский клуб работает над тем, чтобы выкупить футболиста у «Шахтера». Об этом сообщает «Portal do Colorado».



«Красные» хотят оформить полноценный трансфер, поскольку Витао является ключевым игроком команды. Помешать сделке могут запросы «Шахтера». «Горняки» рассчитывают получить за переход 7,2 млн евро. Однако такая сумма не достижима для «Интернасьонала».



Текущее арендное соглашение стало возможным из-за правил ФИФА, которые позволили футболистам украинских клубов искать команды за границей. Если это правило будет продлено, то «Интернасьонал» может воспользоваться им еще раз.



Таким образом, «оранжево-черные» могут потерять игрока бесплатно. Контракт Витао с «Шахтером» действует до лета 2024 года. Текущая аренда завершается летом 2023 года.



Напомним, что центрбек присоединился к составу дончан в сентябре 2019-го года, перейдя из «Палмейраса» за 4 миллиона евро. Аналитический портал «Transfermarkt» оценивает его текущую стоимость в 6 млн евро.