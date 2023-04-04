Клиент 1xBet из Нигерии выиграл более 113 000 долларов

Дата публикации: 04-04-2023

Знаете, какой матч называют самым дорогим в мире? Финал плей-офф английского чемпионшипа. Победитель этой игры попадет в премьер-лигу и получит 100 миллионов фунтов даже в том случае, если займет последнее место. Еще несколько десятков миллионов гарантированы команде, если она вылетит из АПЛ. Для сравнения: максимальная сумма призовых от УЕФА, которые может получить победитель Лиги чемпионов сезона 2022/23, составит 69,5 миллиона евро.

Таким образом, эти турниры не так уж далеки друг от друга. А сближает их возможность делать ставки на футбол благодаря 1xBet - в линии топового букмекера есть матчи Лиги чемпионов, чемпионшипа и, конечно же, английской премьер-лиги. Эту возможность блестяще использовал игрок глобальной букмекерской компании 1xBet из Нигерии, который выиграл более 113 тысяч долларов, сделав ставки на матчи всех трех турниров.

Дело было накануне Дня святого Патрика, который является покровителем не только Ирландии, но и Нигерии. И подарок, сделанный себе игроком, наверняка помог ему весело провести время после выигрыша. Ставка была крупной, но и общий коэффициент составил почти 26 для всего 6 матчей - отличный результат, подтверждающий, что коэффициенты 1xBet по-настоящему высоки.

Вот как выглядел прогноз игрока:





Наполи победит Айнтрахт - 1,458

Реал победит Ливерпуль - 2,36

Брайтон победит Кристал Пэлас - 1,425

Блэкберн победит Рединг - 1,7

Бернли победит Халл - 1,7

Лутон победит Бристоль - 1,83.

В итоге экспресс из 6 событий получил коэффициент 25,932 - и поставив $4 372,02, клиент 1xBet выиграл $113 374,45!

“Я делаю ставки на 1xBet около 1 или 2 лет. Решил играть здесь, потому что на сайте никогда не возникает проблем с выводом средств. Предпочитаю ставки типа экспресс: они приносят больше денег. Свой выигрыш потрачу так, как тратил и другие полученные средства - вложу в проект, над которым работаю”, - сказал счастливый клиент 1xBet.

Как показывает пример этого игрока, благодаря точным прогнозам на 1xBet можно получить не только яркие эмоции, но и солидную сумму, с которой просмотр будущих матчей станет еще приятнее. И, возможно, вам удастся порадовать свою семью, к чему и готовится счастливчик из Нигерии.

Надо просто начать - и зарегистрироваться на 1xBet, если еще не сделали этого. Глобальный беттинг-бренд дает возможность заработать на матчах турниров, участники которых выходят на поле в тысячах километров от вас - и игроки ощущают эти победы так же ярко, как если бы сами находились на поле.