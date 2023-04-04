Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»

Дата публикации: 04-04-2023

«Химки» отказались от услуг Спартака Гогниева. Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Информация появилась в Telegram-канале подмосковного клуба.



«Я благодарен руководству команды за возможность работать с клубом РПЛ. Хочу пожелать «Химкам» удачи и выполнения поставленных задач», - публикует заявление Гогниева пресс-служба подмосковного клуба.



Исполняющим обязанности наставника «Химок» назначили Рината Билялетдинова.



Гогниев принял красно-черных в сентябре 2022 года. По итогам 21 тура команда расположилась на 15-м месте в РПЛ, имея в своем активе 13 очков. В последней игре под руководством Гогниева «Химки» были разгромлены «Краснодаром» со счетом 0:6.