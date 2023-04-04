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Нагельсман, Почеттино и Энрике – основные кандидаты на пост главного тренера «Челси»

Дата публикации: 04-04-2023

По данным «The Telegraph», основным кандидатом на пост тренера «Челси» считается Юлиан Нагельсман. Возможности экс-наставника «Баварии» прекрасно известны технического директору «аристократов» Лоуренсу Стюарту по совместной работе в «Лейпциге». Именно Стюарт совместно с Полом Уинстэнли (спортивный директор клуба) примет окончательное решение по новому тренеру.

«Челси» также рассматривает кандидатуры Луиса Энрике, Маурисио Почеттино, Оливера Гласнера и Лучано Спаллетти.

Ранее СМИ писали, что Нагельсман не намерен возобновлять тренерскую карьеру до лета. Однако лондонцы надеются убедить его возглавить клуб в ближайшее время.

Прежним наставником «синих» был Грэм Поттер, контракт с которым клуб расторг 2-го апреля.

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