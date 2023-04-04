Форвард «Урала» Влут приговорен к 2,5 годам тюрьмы

Дата публикации: 04-04-2023

Рая Влута, защищающего цвета «Урала», приговорили к 2,5 годам тюрьмы. Кроме того, игрока лишили водительских прав сроком на 4 года. Информация появилась в «De Telegraaf».



Суд Харлема установил, что нападающий екатеринбургского клуба спровоцировал серьезную аварию, ставшую причиной смерти 4-летнего ребенка. В момент инцидента Влут находился в состоянии алкогольного опьянения. Обвинение требовало для футболиста 3,5 года заключения.



Авария случилась осенью 2021 года. На тот момент Рай не был игроком «Урала», а защищал цвета голландского «Хераклеса».



За команду из Екатеринбурга голландец провел 15 встреч (5 забитых мячей). Трудовые отношения 27-летнего футболиста с «Уралом» действуют до конца 2024 года.