«Барселона» привлекает спонсоров для финансирования возвращения Месси в команду

Дата публикации: 04-04-2023

Жерар Ромеро сообщил в соцсети, что «Барселона» хочет вернуть Лионеля Месси, в настоящий момент выступающего за «ПСЖ». Для этого каталонцы начали активную работу со спонсорами. Средства, полученные от них, могут позволить вернуть форварда на «Камп Ноу».



Сам Месси не против возвращения в стан «сине-гранатовых», если от клуба поступит соответствующее предложение. Соглашение аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает ближайшим летом, после чего он станет свободным агентом.



В сезоне 2022/2023 в активе 35-летнего футболиста 18 забитых мячей и 17 ассистов в 33 встречах за парижан.



Цвета каталонцев Месси защищал в 2005-2021 годах. За «Барсу» Лео провел 778 игр (672 гола, 303 результативных паса).