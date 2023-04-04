«Боруссия» Д согласовала первый летний трансфер

Дата публикации: 04-04-2023

Флориан Плеттенберг рассказал о первом летнем трансфере «Боруссии» (Дортмунд). Клуб договорился о контракте с Рами Бенсебайни. Текущий сезон алжирец проводит в составе менхенгладбахской «Боруссии».



Журналист утверждает, что несколькими днями ранее защитник заключил с «Боруссией» (Дортмунд) предварительное соглашение. Состав «шмелей» Бенсебайни пополнит в летнее межсезонье, когда его контракт с командой из Менхенгладбаха истечет.



В стан «черно-бело-зеленых» алжирец перебрался в 2019 году из «Ренна». В нынешнем сезоне на счету 27-летнего фулбека 24 игры (6 забитых мячей).



Рыночная стоимость Бенсебайни составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»).