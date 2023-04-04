«Челси» и «Арсенал» поборются за вингера из Серии А

Дата публикации: 04-04-2023

Сразу несколько топ-клубов АПЛ поборются за Ирвинга Лосано, выступающего за «Наполи».



Источник сообщает, что к вингеру присутствует интерес со стороны «Арсенала», «Ньюкасла» и «Челси». Неаполитанцы, владеющие правами на 27-летнего мексиканца, готовы рассмотреть вариант с его продажей при наличии предложения от 50 млн евро. Подобную сумму за Лосано может заплатить лишь «Челси».



Мексиканец выступает за «адзурри» с августа 2019 года. В сезоне 2022/2023 он провел за «Наполи» 33 игры, отличившись 4 раза и отдав 4 голевые передачи.



Контракт футболиста с неаполитанцами действует до лета 2024 года. Рыночный ценник на Ирвинга составляет 28 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).



Источник – «Todofichajes».