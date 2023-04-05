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Караваев заключил новый контракт с «Зенитом»

Дата публикации: 05-04-2023

«Зенит» договорился о пролонгации трудовых отношений с Вячеславом Караваевым. Стороны подписали новый контракт до июня 2026 года, сообщает пресс-служба петербуржцев. Соглашение, предусматривающее возможность продления еще на 1 год, начнет действовать с лета.

«Зенит» подписал Караваева, являющегося воспитанником ЦСКА, осенью 2019 года. Его трансфер обошелся «сине-бело-голубым» в 8 млн евро.

В сезоне 2022/2023 на счету защитника 22 игры (2 результативных паса). Рыночная стоимость 27-летнего футболиста равняется 6 000 000 евро (Transfermarkt.de).

В составе «Зенита» Караваев выигрывал Кубок России, а также 3 раза становился чемпионом РПЛ и побеждал в Суперкубке страны.

За сборную России защитник провел 24 поединка (2 гола).

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