Караваев заключил новый контракт с «Зенитом»
Дата публикации: 05-04-2023
«Зенит» договорился о пролонгации трудовых отношений с Вячеславом Караваевым. Стороны подписали новый контракт до июня 2026 года, сообщает пресс-служба петербуржцев. Соглашение, предусматривающее возможность продления еще на 1 год, начнет действовать с лета.
«Зенит» подписал Караваева, являющегося воспитанником ЦСКА, осенью 2019 года. Его трансфер обошелся «сине-бело-голубым» в 8 млн евро.
В сезоне 2022/2023 на счету защитника 22 игры (2 результативных паса). Рыночная стоимость 27-летнего футболиста равняется 6 000 000 евро (Transfermarkt.de).
В составе «Зенита» Караваев выигрывал Кубок России, а также 3 раза становился чемпионом РПЛ и побеждал в Суперкубке страны.
За сборную России защитник провел 24 поединка (2 гола).