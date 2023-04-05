«МЮ» продлил контракт с Шоу до лета 2027 года

Дата публикации: 05-04-2023

На сайте «Ман Юнайтед» появилась информация о пролонгации соглашения с Люком Шоу. «Манкунианцы» продлили договор с защитником до середины 2027 года.



«Я заключил контракт с этой уникальной командой 9 лет назад, и я счастлив, что остаюсь здесь. С момента моего перехода в «Ман Юнайтед» я прибавил как личность, и как футболист», - заявил англичанин после подписания нового контракта.



Переход Шоу в стан «красных дьяволов» состоялся в 2014 году. До этого он выступал за «Саутгемптон». Вместе с «МЮ» защитник выиграл ЛЕ, Суперкубок Англии и Кубок лиги.



В текущем сезоне Шоу выходил на поле 36 раз во всех турнирах (1 забитый мяч, 6 голевых пасов).



Transfermarkt.de оценивает 27-летнего игрока сборной Англии в 35 000 000 евро.