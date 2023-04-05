«Ювентус» рассматривает двух итальянских вратарей на замену Щенсны

Дата публикации: 05-04-2023

«Tuttosport» информирует, что «Ювентус» может завершить сотрудничество с Войцехом Щенсны.



Если туринцы решат снизить расходы на зарплаты игроков, то польский вратарь с большой долей вероятности уйдет из клуба. В качестве сменщика Щенсны «Юве» рассматривает 2 кандидатов. В списке «бьянконери» значатся Гульельмо Викарио, защищающий цвета «Эмполи», и Марко Карнесекки, принадлежащий «Аталанте», но в сезоне 22/23 выступающий за «Кремонезе». Вторым вратарем «Ювентуса» будет Маттиа Перин, соглашение с которым действует до лета 2025 года.



Щенсны связан с туринцами контрактом до середины 2024 года. В текущем сезоне 32-летний страж ворот провел за клуб 28 игр (16 матчей без пропущенных мячей).