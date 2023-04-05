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«Севилья» хочет приобрести нападающего «Наполи» Симеоне

Дата публикации: 05-04-2023

«Севилье» интересен Джованни Симеоне. Информацию опубликовал ресурс Sport.es.

Мончи, занимающий должность спортивного директора «Севильи», в летнюю трансферную кампанию собирается приобрести нескольких футболистов для усиления состава. Функционера не устраивают результаты, демонстрируемые клубом в сезоне 2022/2023. Среди приоритетных кандидатов значится Джованни, являющийся сыном Диего Симеоне, возглавляющего «Атлетико».

Правами на центрфорварда владеет «Верона», с которой он связан контрактом до лета 2026 года. В «Наполи» Симеоне находится в аренде и не является игроком основы. В нынешнем сезоне в активе аргентинца 26 встреч (669 минут игрового времени), в которых он отличился 8 раз.

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