«Севилья» хочет приобрести нападающего «Наполи» Симеоне

Дата публикации: 05-04-2023

«Севилье» интересен Джованни Симеоне. Информацию опубликовал ресурс Sport.es.



Мончи, занимающий должность спортивного директора «Севильи», в летнюю трансферную кампанию собирается приобрести нескольких футболистов для усиления состава. Функционера не устраивают результаты, демонстрируемые клубом в сезоне 2022/2023. Среди приоритетных кандидатов значится Джованни, являющийся сыном Диего Симеоне, возглавляющего «Атлетико».



Правами на центрфорварда владеет «Верона», с которой он связан контрактом до лета 2026 года. В «Наполи» Симеоне находится в аренде и не является игроком основы. В нынешнем сезоне в активе аргентинца 26 встреч (669 минут игрового времени), в которых он отличился 8 раз.