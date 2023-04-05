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«Footmercato»: Амрабат хочет перейти в «Барселону»

Дата публикации: 05-04-2023

По данным «Footmercato», следующим клубом Софьяна Амрабата может стать «Барселона». Сам хавбек, принадлежащий «Фиорентине», положительно оценивает вариант с переходом в стан «сине-гранатовых», поскольку с детства мечтает выступать за «Барселону».

Приобрести Амрабата каталонцы планировали еще зимой, но сделка в итоге так и не состоялась. «Барселона» хотела взять марокканца в аренду с возможностью выкупа. «Фиалки» от данного предложения отказались.

В сезоне 2022/23 на счету Амрабата 38 матчей за «Фиорентину» (без результативных действий). Его контракт с итальянской командой действует до лета 2024 года и имеет опцию пролонгации на 1 сезон.

Ранее сообщалось, что опорный полузащитник также интересен «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Атлетико» и «ПСЖ».

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