«Footmercato»: Амрабат хочет перейти в «Барселону»

Дата публикации: 05-04-2023

По данным «Footmercato», следующим клубом Софьяна Амрабата может стать «Барселона». Сам хавбек, принадлежащий «Фиорентине», положительно оценивает вариант с переходом в стан «сине-гранатовых», поскольку с детства мечтает выступать за «Барселону».



Приобрести Амрабата каталонцы планировали еще зимой, но сделка в итоге так и не состоялась. «Барселона» хотела взять марокканца в аренду с возможностью выкупа. «Фиалки» от данного предложения отказались.



В сезоне 2022/23 на счету Амрабата 38 матчей за «Фиорентину» (без результативных действий). Его контракт с итальянской командой действует до лета 2024 года и имеет опцию пролонгации на 1 сезон.



Ранее сообщалось, что опорный полузащитник также интересен «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Атлетико» и «ПСЖ».