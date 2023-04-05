«Реал» выбрал звездного тренера на замену Анчелотти

Дата публикации: 05-04-2023

«Le 10Sport» пишет, что ближайшим летом в «Реале» может смениться тренер. «Сливочные» раздумывают над прекращением сотрудничества с Карло Анчелотти. Приоритетом для мадридцев является Юрген Клопп, в настоящее время работающий с «Ливерпулем».



По данным источника, «Реал» уже контактировал с окружением немецкого специалиста в неформальной обстановке. Клопп вполне может покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона, поскольку результаты «мерсисайдцев» в этом сезоне существенно ниже ожидаемых.



Если договориться с немецким наставником не удастся, то «сливочные» намерены переключиться на Зинедина Зидана. Французский специалист уже дважды был тренером «Реала». С лета 2021 года он остается без работы.