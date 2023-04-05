02:40 ()
Свернуть список

«Реал» выбрал звездного тренера на замену Анчелотти

Дата публикации: 05-04-2023

«Le 10Sport» пишет, что ближайшим летом в «Реале» может смениться тренер. «Сливочные» раздумывают над прекращением сотрудничества с Карло Анчелотти. Приоритетом для мадридцев является Юрген Клопп, в настоящее время работающий с «Ливерпулем».

По данным источника, «Реал» уже контактировал с окружением немецкого специалиста в неформальной обстановке. Клопп вполне может покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона, поскольку результаты «мерсисайдцев» в этом сезоне существенно ниже ожидаемых.

Если договориться с немецким наставником не удастся, то «сливочные» намерены переключиться на Зинедина Зидана. Французский специалист уже дважды был тренером «Реала». С лета 2021 года он остается без работы.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close