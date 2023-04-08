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Бускетс отложил переговоры с «Барселоной», так как ждет предложение из Саудовской Аравии

Дата публикации: 08-04-2023

Серхио Бускетс пока не подписал новое соглашение с «Барселоной». Хавбек каталонцев намерен определиться со своим будущим после того, как получит предложение от клуба из Саудовской Аравии. При этом Хави, возглавляющий «сине-гранатовых», хочет сохранить игрока в команде.

Бускетс находится в топ-3 наиболее высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги. В случае пролонгации трудовых отношений с каталонцами, испытывающими финансовые трудности, ему, скорее всего, придется согласиться на сокращение зарплаты.

Ранее СМИ писали, что для Бускетса в «Барсе» подготовили соглашение с окладом около 7-8 млн евро за сезон, что на 75% меньше зарплаты, которую он получает сейчас.

Источник – «Mundo Deportivo».

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