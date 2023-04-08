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«Милан» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

Дата публикации: 08-04-2023

«Footmercato» утверждает, что текущий сезон для Златана Ибрагимовича станет последним в футболке «Милана». «Россонери» решили отказаться от услуг центрфорварда.

Для шведа сезон 2022/2023 складывается не слишком удачно. Большую его часть 41-летнему футболисту пришлось пропустить из-за травмы бедра. В активе Златана всего 4 встречи за миланскую команду (144 минуты игрового времени). Соглашение шведа с итальянским грандом действует до лета 2023 года.

В «Милан» нападающий перебрался в 2020 году, решив возобновить карьеру в Европе после нескольких сезонов в MLS. Вместе с «россонери» Ибрагимовичу удалось выиграть чемпионство в Серии А в 2022 году.

Пока неизвестно, собирается ли швед продолжать карьеру или по завершении текущего сезона уйдет из большого футбола.

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