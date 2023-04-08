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Икарди заявил о желании остаться в «Галатасарае»

Дата публикации: 08-04-2023

Мауро Икарди, находящийся в аренде в «Галатасарае», хочет остаться в Турции.

«Я в самом деле не хочу покидать Стамбул. В «ПСЖ» мне довелось выступать рядом с лучшими игроками в мире, но о себе я ничего не слышал. В новом клубе мне куда интереснее», - публикует заявление аргентинца ресурс «TNT Sports Argentina».

Трудовые отношения Икарди с парижанами рассчитаны до середины 2024 года. «Галатасарай» арендовал 30-летнего нападающего в сентябре прошлого года. За турецкую команду он провел 17 встреч, отличившись 10 раз и сделав 7 результативных передач. В арендном соглашении по Икарди отсутствует условие выкупа.

Рыночный ценник на аргентинца равняется 18 000 000 евро («Transfermarkt»).

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