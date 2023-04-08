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Стали известны причины, по которым «Реал» отказался от идеи приобрести Беллингема

Дата публикации: 08-04-2023

Издание «Relevo» рассказало, почему «Реал» отказался от покупки Джуда Беллингема в летнее межсезонье.

Мадридцам импонирует игровой стиль хавбека «Боруссии» (Дортмунд). Однако в клубе сомневаются в возможности адаптации англичанина в Мадриде. Другой проблемой является его трансферная стоимость. В случае согласования сделки за Беллингема пришлось бы отдать свыше 100 млн евро.

В текущей кампании в активе 19-летнего полузащитника 10 голов и 7 результативных пасов в 36 играх за «шмелей». Его трудовой договор с дортмундцами истекает летом 2025 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что к Беллингему присутствует интерес со стороны «Ливерпуля». В составе «мерсисайдцев» игрока хочет видеть Юрген Клопп.

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