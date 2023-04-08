Черчесовым интересуется действующий чемпион Турции

Дата публикации: 08-04-2023

Черчесов рассматривается в качестве кандидата на пост тренера «Трабзонспора». Информацией поделилось издание «Спорт-Экспресс».



С декабря 2021 года специалист работает с «Ференцварошем». Клуб, возглавляемый им, в прошлом году завоевал чемпионство в Венгрии и победил в Кубке страны. В текущем сезоне «Ференцварош» также располагается на 1-й строчке в чемпионате, имея в своем активе 51 набранное очко после 25 туров.



В 2016-2021 годах Черчесов руководил российской сборной. Национальной команде под его началом удалось дойти до 1/4 финала ЧМ-2018. В 2021 году после серии неудачных игр сотрудничество со специалистом было завершено.



Сам Черчесов не стал давать комментарии на тему информации об интересе к нему со стороны «Трабзонспора».