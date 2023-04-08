«Реал» предложит Камавинга новый контракт с клаузулой в 1 миллиард евро

Дата публикации: 08-04-2023

«Реал» намерен сохранить Эдуардо Камавинга. «Сливочные» готовят для француза новое соглашение со сроком действия до лета 2029 года, пишет «Cope».



Контракт также предусматривает увеличение зарплаты полузащитника. Помимо этого, возрастут и отступные за него. В случае заключения новой сделки клаузула за Камавинга составит 1 млрд евро.



Таким способом «Реал» намерен обезопасить своего подопечного от посягательств со стороны других клубов. Ранее сообщалось, что подписать француза хочет «Ливерпуль».



В Мадрид Камавинга перебрался в 2021 году. В сезоне-22/23 его счету 44 встречи за «галактикос» (1 результативный пас).



Рыночная стоимость хавбека составляет 60 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).