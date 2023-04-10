Новые победы игроков 1xBet: два счастливчика выиграли более $180 000

Дата публикации: 10-04-2023

Каждый день международная букмекерская компания 1xBet принимает ставки у сотен тысяч игроков, которые хотят увеличить свой доход. У беттингового гиганта есть линии для самых разных видов спорта, включая кейрин, сквош и кун кхмер, однако при всем богатстве выбора есть и традиционные лидеры - виды спорта, вызывающие наибольший интерес. В первую очередь, речь идет о футболе и баскетболе, которые весной 2023 года помогли двум клиентам 1xBet выиграть целое состояние.

Первый игрок сделал выбор в пользу баскетбола. Его “экспресс” состоял из 19 событий, собравших турниры со всего мира. Разнообразие турниров впечатляет - речь идет о чемпионатах Греции, Франции, Швеции, Аргентины, Бразилии, Израиля и Хорватии.

Общий принцип победных ставок один и тот же - вера в результативную игру в первой половине матчей. Принцип выглядит весьма логично: нередко до перерыва команды стремятся порадовать болельщиков эффектной игрой в атаке, а затем вносят коррективы после указаний тренеров.

Полный список ставок в победном экспрессе выглядит так:

19 событий с итоговым коэффициентом экспресса в 56214.295 принесли при ставке в $3,33 фантастический выигрыш в $187 062,43. Круто? А теперь изучите не менее впечатляющий список ставок второго игрока, который живет в Бенине.

Все 9 матчей были сыграны в английской Премьер-лиге. Любители ставок на футбол считают его наиболее сложным - конкуренция в самой богатой лиге мира очень велика, и аутсайдеры часто обыгрывают лидеров. Однако везунчик из Бенина был точен в своих прогнозах: при ставке в $97,81 он получил итоговый коэффициент 1873.990 и выиграл $183 285,79!

Чудеса? На самом деле, если вдуматься и оценить размер базы игроков 1xBet по всему миру, то подобные выигрыши выглядят даже закономерными. Желающих рискнуть хватает в десятках стран, где работает 1xBet, а значит время от времени такие истории успеха могут случиться с каждым.

Возможно, что следующий победитель, который выиграет несколько сотен тысяч долларов или даже больше, регистрируется на сайте или в приложении 1xBet прямо сейчас. Станете ли этим победителем вы? Вполне возможно - нужно просто начать и верить в свои шансы. Играйте на 1xBet - и побеждайте с надежным букмекером!