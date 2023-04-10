Маркиньос продлит контракт с «ПСЖ»

Дата публикации: 10-04-2023

Маркиньос, выступающий за «Пари Сен-Жермен», подтвердил информацию о скором продлении соглашения с клубом.



«Я жду, что в ближайшее время это свершится. Я надеюсь, что идет завершающая стадия переговоров, и мы уточняем последние детали», - публикует заявление бразильца в своем Twitter-аккаунте Фабрицио Романо.



Ожидается, что стороны заключат соглашение до середины 2027 года. Действующий контракт с Маркиньосом истекает в 2024 году.



За «красно-синих» центрбек выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего бразильца 37 встреч (2 забитых мяча). Всего в активе Маркиньоса уже 400 матчей за парижскую команду.



Рыночная стоимость игрока - 70 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).