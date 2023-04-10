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«Интер» может сменить тренера. Клуб контактирует с наставником «Порту» Консейсау

Дата публикации: 10-04-2023

Следующим наставником «Интера» может стать Сержиу Консейсау, тренирующий «Порту». Информацию опубликовало издание «La Gazzetta dello Sport».

Сообщается, что специалист уже контактировал с миланским клубом. Сам Консейсау готов возглавить итальянскую команду. Руководство «Интера» могло оценить работу португальца в недавних играх Лиги чемпионов, где «нерадзурри» противостоял «Порту». «Интеру» нравится вариант с Консейсау, но заполучить тренера будет непросто.

Среди других кандидатов на пост наставника «Интера» значатся Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и Тьяго Мотта, возглавляющий «Болонью».

Ранее СМИ писали, что Индзаги, тренирующий миланцев, может быть уволен, если клуб не пройдет «Бенфику» в 1/4 финала ЛЧ.

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