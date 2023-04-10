«Реал» летом готов выложить свыше 100 млн евро за Джеймса из «Челси»

Дата публикации: 10-04-2023

Ближайшим летом «Реал» планирует подписать игрока на правый фланг обороны. В качестве приоритетной цели клубом рассматривается Рис Джеймс, пишет «Football Insider». За футболиста «Челси» мадридцы готовы выложить 101 000 000 евро.



Справа в защите у «сливочных» играет Дани Карвахаль. 31-летний испанец много пропускает из-за травм, что делает данную позицию проблемной для клуба. В связи с этим «Реал» намерен подписать 23-летнего англичанина.



Джеймс обучался футболу в академии «Челси». Срок действия его контракта с «аристократами» ограничен июнем 2028 года. В сезоне 2022/2023 Джеймс выходил на поле в футболке лондонцев в 21 игре (2 гола, 2 результативные передачи).



Transfermarkt.de оценивает фулбека в 70 млн евро.