«Ливерпуль» готов раскошелиться на покупку Тчуамени

Дата публикации: 10-04-2023

«El Nacional» сообщает, что «Реал» готов расстаться с Орельеном Тчуамени в летнее межсезонье. На опорника претендует «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» намерены предложить за него 80 млн евро.



«Сливочных» не устраивает качество игры и отношение к процессу, демонстрируемые Тчуамени. Помимо этого, француз регулярно получает травмы.



«Реал» выкупил права на хавбека минувшим летом, заплатив «Монако» за его переход € 80 млн. Орельен подписал соглашение с «королевским клубом» до июня 2028 года. В 35 встречах нынешнего сезона Тчуамени сделал 3 результативных паса.



Стоимость Тчуамени составляет 90 млн евро («Transfermarkt»).



В активе француза 22 игры за национальную сборную, в которых он отметился 2 забитыми мячами.