Шансы «Манчестер Юнайтед» подписать Кейна выросли

Дата публикации: 10-04-2023

«Ман Юнайтед» сохраняет интерес к Гарри Кейну. Клуб рассматривает форварда «Тоттенхэма» в качестве приоритетной цели на ближайшее лето.



Тем временем шансы «манкунианцев» заполучить нападающего увеличились. По данным ресурса «Mirror», «Бавария», также претендовавшая на Кейна, отказалась от борьбы за англичанина из-за слишком большой суммы компенсации, которую придется заплатить за игрока. «Тоттенхэм» надеется получить за своего лидера не менее 100 млн фунтов (около 113 млн евро).



Кейн связан трудовыми отношениями со «шпорами» до лета 2024 года. В текущем сезоне в активе 29-летнего игрока сборной Англии 25 забитых мячей и 4 ассиста в 41 встрече за «Тоттенхэм».



Рыночный ценник на бомбардира составляет 90 млн евро (по версии «Transfermarkt»).