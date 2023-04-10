«Ньюкасл» и «Вест Хэм» претендуют на Мактоминея

Дата публикации: 10-04-2023

«Football Insider» информирует, что Скотт Мактоминей ближайшим летом может покинуть «Олд Траффорд».



В планы Эрика тен Хага, возглавляющего «красных дьяволов», входит обновление средней линии. С появлением в «МЮ» Каземиро и Эриксена шотландец стал реже выходить на поле. После подписания нового игрока в полузащиту игровое время Мактоминея может сократиться еще больше. Мактоминея такое положение вещей не устраивает, и он задумывается о смене команды.



В услугах 26-летнего шотландца заинтересованы «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Клубы следят за развитием ситуации и готовы выкупить права на опорника за адекватную цену.



В текущем сезоне на счету Мактоминея 35 игр за «манкунианцев» (3 гола, 1 ассист). Его контракт с «Юнайтед» истекает в 2025 году.