23:54 ()
Свернуть список

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» претендуют на Мактоминея

Дата публикации: 10-04-2023

«Football Insider» информирует, что Скотт Мактоминей ближайшим летом может покинуть «Олд Траффорд».

В планы Эрика тен Хага, возглавляющего «красных дьяволов», входит обновление средней линии. С появлением в «МЮ» Каземиро и Эриксена шотландец стал реже выходить на поле. После подписания нового игрока в полузащиту игровое время Мактоминея может сократиться еще больше. Мактоминея такое положение вещей не устраивает, и он задумывается о смене команды.

В услугах 26-летнего шотландца заинтересованы «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Клубы следят за развитием ситуации и готовы выкупить права на опорника за адекватную цену.

В текущем сезоне на счету Мактоминея 35 игр за «манкунианцев» (3 гола, 1 ассист). Его контракт с «Юнайтед» истекает в 2025 году.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close