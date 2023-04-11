«Лестер» начал переговоры с Рафаэлем Бенитесом

Дата публикации: 11-04-2023

«Лестер» рассматривает Рафаэля Бенитеса в качестве потенциального кандидата на пост наставника команды.



В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что клуб уже общался со специалистом относительно условий сотрудничества. Стороны встречались 2 раза, но принципиального соглашения пока не достигли.



Ранее СМИ писали, что новым тренером «лис» могут назначить Джесси Марша, прежде возглавлявшего «Лидс Юнайтед». Однако договориться с ним не удалось.



В «Лестере» также рассматривают вариант с Дином Смитом в качестве исполняющего обязанности наставника команды до конца сезона.



После 30 туров «синие» с 25 набранными очками находится на 19-ой строчке в АПЛ. От спасительного 17-го места, позволяющего сохранить прописку в лиге, клуб отделяет 2 очка.