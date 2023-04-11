«Сочи» объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера

Дата публикации: 11-04-2023

«Сочи» расторг контракт с Бердыевым. Информацию клуб разместил в своем Telegram-канале. Исполнять обязанности наставника команды будет Дмитрий Хохлов.



«Сочи» желает успехов Курбану Бекиевичу в будущей карьере и в жизни. Клуб выражает благодарность специалисту за совместную работу», - сообщается в заявлении сочинской команды.



В качестве тренера «Сочи» Бердыев проработал меньше года. О назначении 70-летнего специалиста стало известно в ноябре 2022 года. Под его руководством «бело-синие» провели 5 игр в весенней части чемпионата. В 2 встречах команда Бердыева добилась победы, в 3 матчах потерпела поражение. В воскресенье «Сочи» уступил «Крыльям Советов».По итогам 22 туров клуб расположился на 9-й строчке в РПЛ с 31 набранным очком.