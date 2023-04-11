«Ференцварош» продлил контракт с Черчесовым

Дата публикации: 11-04-2023

В «Ференцвароше» решили воспользоваться опцией, позволяющей продлить трудовые отношения со Станиславом Черчесовым. Данный пункт был прописан в договоре со специалистом.



«Клуб воспользовался возможностью продлить соглашение еще на 1 год. Нужно приложить все усилия, чтобы удачно завершить сезон. Вопросы усиления команды перед следующим сезоном мы будем обсуждать после окончания текущего розыгрыша», - публикует слова 59-летнего тренера издание «Спорт-экспресс».



Черчесов работает с «зелеными орлами» с декабря 2021 года. «Ференцварош», возглавляемый им, оформил чемпионство и выиграл Кубок страны, а в ЛЕ вышел в весеннюю стадию с первой строчки. В текущем сезоне коллектив из Будапешта уверенно лидирует в чемпионате Венгрии.