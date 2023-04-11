15:14 ()
Свернуть список

«Ференцварош» продлил контракт с Черчесовым

Дата публикации: 11-04-2023

В «Ференцвароше» решили воспользоваться опцией, позволяющей продлить трудовые отношения со Станиславом Черчесовым. Данный пункт был прописан в договоре со специалистом.

«Клуб воспользовался возможностью продлить соглашение еще на 1 год. Нужно приложить все усилия, чтобы удачно завершить сезон. Вопросы усиления команды перед следующим сезоном мы будем обсуждать после окончания текущего розыгрыша», - публикует слова 59-летнего тренера издание «Спорт-экспресс».

Черчесов работает с «зелеными орлами» с декабря 2021 года. «Ференцварош», возглавляемый им, оформил чемпионство и выиграл Кубок страны, а в ЛЕ вышел в весеннюю стадию с первой строчки. В текущем сезоне коллектив из Будапешта уверенно лидирует в чемпионате Венгрии.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close