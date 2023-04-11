Чилуэлл продлит контракт с «Челси», несмотря на интерес «Манчестер Сити»

Дата публикации: 11-04-2023

Дэвид Орнштейн в своем Twitter-аккаунте рассказал о будущем Бена Чилуэлла, принадлежащего «Челси».



Журналист издания «The Athletic» отметил, что защитник останется в Лондоне и пролонгирует соглашение с «аристократами» до лета 2027 года. Интерес к нему проявлял «Ман Сити». Несмотря на это, Чилуэлл решил продолжить выступление за «Челси».



Лондонцы выкупили защитника у «Лестера» в 2020 году. Сумма трансфера составила 50,2 млн евро. В текущем сезоне на счету 26-летнего англичанина 19 игр в АПЛ, в которых он отметился 2 голами и 4 результативными пасами.



Действующее соглашение Чилуэлла с «аристократами» истекает в 2025 году. Рыночный ценник на футболиста составляет 35 000 000 евро («Transfermarkt»).