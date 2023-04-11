«ПСЖ» не будет бороться за хавбека «Ниццы»

Дата публикации: 11-04-2023

По данным ресурса «TodoFichajes», «ПСЖ» отказался от варианта с покупкой Кефрена Тюрама, права на которого принадлежат «Ницце».



Парижане надеются заполучить более опытного игрока, который сможет заменить Марко Верратти.



Тюрам воспитывался в структуре «Монако». Состав «Ниццы» опорник пополнил в июле 2019 года в ранге свободного агента. В нынешнем сезоне в активе 22-летнего француза 30 встреч в Лиге 1, в которых он отличился 2 раза и отдал 8 результативных передач.



Трудовые отношения Тюрама с «Ниццей» действуют до середины 2025 года. Рыночная стоимость полузащитника составляет 32 млн евро (Transfermarkt.de).



Ранее СМИ писали, что интерес к Тюраму проявляют несколько европейских грандов.