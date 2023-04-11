15:14 ()
Свернуть список

«ПСЖ» не будет бороться за хавбека «Ниццы»

Дата публикации: 11-04-2023

По данным ресурса «TodoFichajes», «ПСЖ» отказался от варианта с покупкой Кефрена Тюрама, права на которого принадлежат «Ницце».

Парижане надеются заполучить более опытного игрока, который сможет заменить Марко Верратти.

Тюрам воспитывался в структуре «Монако». Состав «Ниццы» опорник пополнил в июле 2019 года в ранге свободного агента. В нынешнем сезоне в активе 22-летнего француза 30 встреч в Лиге 1, в которых он отличился 2 раза и отдал 8 результативных передач.

Трудовые отношения Тюрама с «Ниццей» действуют до середины 2025 года. Рыночная стоимость полузащитника составляет 32 млн евро (Transfermarkt.de).

Ранее СМИ писали, что интерес к Тюраму проявляют несколько европейских грандов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close