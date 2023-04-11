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Ройс продлит контракт с «Боруссией», существенно снизив зарплатные требования

Дата публикации: 11-04-2023

«Боруссия» планирует сохранить Марко Ройса по меньшей мере еще на 1 год.

Издание «Bild» утверждает, что полузащитник готов пролонгировать договор с дортмундцами до конца следующего сезона. Чтобы остаться в клубе, Ройс согласился на существенное сокращение зарплаты. После подписания нового контракта его оклад уменьшится в 2 раза.

Срок действия текущего соглашения с Ройсом ограничен летом 2023 года. За «Боруссию» хавбек выступает с 2012 года.

В сезоне-22/23 Ройс отметился 8 забитыми мячами и 7 ассистами в 24 встречах за «шмелей». Всего в активе 33-летнего футболиста 380 игр за «Боруссию» (161 гол).

Рыночная стоимость Ройса равняется 9 млн евро (источник - «Transfermarkt»).

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