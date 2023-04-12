Брандт продлил контракт с «Боруссией»

Дата публикации: 12-04-2023

«Боруссия» продлила трудовые отношения с Юлианом Брандтом. Новый контракт хавбека с дортмундцами будет действовать до лета 2026 года. Информацию опубликовала пресс-служба клуба.



Брандт, являющийся выпускником академии «Байера», перебрался в «Боруссию» в 2019 году. Прежнее соглашение футболиста с «черно-желтыми» действовало до середины 2024 года. Брандтом интересовались несколько топ-клубов, среди которых «Тоттенхэм» и «Арсенал». Чтобы не допустить ухода одного из своих лидеров, «Боруссия» решила заблаговременно продлить с ним контракт.



В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 9 забитых мячей и 5 ассистов в 34 встречах.



Transfermarkt.de оценивает Брандта в 40 000 000 евро.