В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к российским футболистам РПЛ

Дата публикации: 12-04-2023

Александр Медведев дал комментарии на тему интереса «Зенита» к игрокам, выступающим в РПЛ.



«Информация об интересе к данным футболистам является недостоверной», - публикует заявление гендиректора петербургской команды «РИА Новости Спорт».



Новость о том, что внимание «Зенита» привлекли несколько игроков РПЛ, ранее разместил «Чемпионат». Источник сообщил, что «львы» прорабатывают вариант с подписанием Пиняева, принадлежащего «Локомотиву», и Тюкавина из «Динамо». Их клуб рассматривает в качестве замены Клаудиньо и Малкома, если бразильцы уйдут из команды.



Помимо этого, «Зениту» интересны Сильянов из «Ростова» и Сафонов из «Краснодара». Петербуржцы также готовы подписать Дивеева в случае, если он откажется продлевать контракт с ЦСКА.