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«Тоттенхэм» ищет замену Льорису. Мерет из «Наполи» – приоритетный вариант

Дата публикации: 12-04-2023

«La Repubblica» пишет, что «Тоттенхэм» надеется заполучить Алекса Мерета, правами на которого владеет «Наполи».

Переход Мерета мог состояться еще при Антонио Конте. Итальянец видел в голкипере «Наполи» первого номера своей команды. Конте уже не работает со «шпорами», но в клубе не собираются отказываться от варианта с подписанием стража ворот неаполитанцев.

Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом «Наполи», согласен отпустить Мерета за 30 млн евро по окончании сезона. Соглашение Алекса с итальянской командой действует до середины 2024 года. В сезоне 22/23 голкипер выходил на поле в составе «Наполи» в 37 встречах (17 игр без пропущенных мячей).

Рыночный ценник на 26-летнего Мерета равняется 18 млн евро («Transfermarkt»).

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