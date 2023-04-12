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«Милан» летом хочет подписать форварда, вингера, центрального хавбека и сменщика для Тео

Дата публикации: 12-04-2023

Издание «Football Italia» рассказало о трансферных планах «Милана» на ближайшее лето. «Россонери» планируют подписать футболиста на подмену Тео Эрнандесу, нападающего, вингера и игрока в центр полузащиты.

Определением трансферных целей на грядущий сезон занимаются Фредерик Массара и Паоло Мальдини.

Сообщается, что «Милан» сохранит Оливье Жиру еще на 1 сезон. Другой возрастной бомбардир клуба Златан Ибрагимович может покинуть «Милан». В связи с этим команде необходим еще один центрфорвард. Среди кандидатов, рассматриваемых «россонери» на данную позицию, значатся Жоао Педро, принадлежащий «Уотфорду», и Альваро Мората. Также клуб присматривается к Джонатану Дэвиду, выступающему за «Лилль».

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