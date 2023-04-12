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Представители «Челси» встретились с агентом Гави, игрок может перейти в клуб из Лондона

Дата публикации: 12-04-2023

«Челси» проявляет предметный интерес к Гави. Информацией поделился ресурс «AS».

Встреча между представителями «аристократов» и агентом хавбека «Барселоны» уже состоялась. Лондонцы в лице спортивного директора клуба сообщили агенту футболиста, что его клиенту по силам стать ключевым игроком клуба АПЛ. Переговоры прошли удачно, в ближайшее время стороны встретятся вновь.

«Челси» обещает Гави долгосрочный контракт с внушительной зарплатой и надеется подписать игрока в ранге свободного агента, которым 18-летний испанец станет в том случае, если каталонцы не освободят свой трансферный бюджет на 200 млн евро для регистрации полузащитника.

Шансы «Челси» подписать Гави могут вырасти в случае назначения тренером клуба Луиса Энрике.

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