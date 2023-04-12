Осимхен может перейти в «Баварию» летом, в ближайшее время начнутся переговоры

Дата публикации: 12-04-2023

В «Твиттере» Флориана Плеттенберга появилась информация, что следующим клубом Виктора Осимхена может стать «Бавария».



Инсайдер отметил, что боссы мюнхенцев впечатлены игрой нигерийского форварда «Наполи». Агент футболиста и сам Осимхен знают об этом.



Переговоры относительно трансфера нападающего могут пройти в ближайшее время. Основной проблемой в оформлении сделки будет стоимость Осимхена, за которого «адзурри» попросят солидную компенсацию. Судьба трансфера также будет зависеть и от решения Томаса Тухеля, возглавляющего «Баварию».



В сезоне 2022/2023 в активе нигерийца 29 поединков за «Наполи» с 25 голами и 5 ассистами. Трудовой договор Осимхена с неаполитанцами действует до лета 2025 года.