Как зарабатывать на киберспорте: инструкция от 1xBet

Дата публикации: 13-04-2023

Рассказываем, как поднять денег на Dota 2, CS:GO и FIFA.

Букмекерская компания 1xBet - один из лидеров мировой беттинг-индустрии, который ежедневно привлекает внимание сотен тысяч человек в десятках стран мира. Одним из основных преимуществ компании являются ставки на киберспорт.

Где я могу поставить на киберспорт?

На сайте 1xBet в линии событий есть специальный раздел “Киберспорт”. Также он есть в мобильных приложениях 1xBet, разработанных и для iOS, и для Android. Приложения не уступают веб-версии по функционалу, потому с 1xBet можно сделать ставку в любой момент.

Сколько всего ставок в линии?

Каждый месяц - до 2000 в линии, где есть все топовые виды киберспорта, в том числе Dota 2, CS:GO, FIFA, LoL и другие. На отдельные матчи компания дает более 700 вариантов ставок по стабильно высоким коэффициентам.

Можно ли делать ставки live?

Конечно. Более 1000 вариантов для этого есть каждый месяц, так что можно не только болеть за своих любимых игроков, но и зарабатывать по ходу каток.

Деньги есть. Как пополнить счет? И как забрать выигрыш?

Для начала надо авторизироваться на сайте или в мобильном приложении - и после этого выбрать любой удобный способ пополнения. У 1xBet их более 1000 по всему миру, пополнять и выводить можно в любой удобной валюте, в том числе с помощью криптовалют - Bitcoin, Litecoin, Ethereum и так далее. Выбор только за игроком.

А есть какие-то бонусы или акции?

Навалом. У 1xBet есть стартовый бонус в 100% на сумму первого пополнения - и это только начало! Компания постоянно проводит акции к самым главным киберспортивным турнирам. Участвуя в акциях и делая ставки на киберспорт, можно выиграть самые современные гаджеты и даже автомобили! А еще пользователям начисляют бонусные баллы для новых ставок просто за активную игру.

Для фанов киберспорта постоянно действует крутая акция “Кибер Эра”. С ней можно ставить на топ-события в мире киберспорта и получать фрибет в случае неточного прогноза.

Если есть вопросы, к кому я могу обратиться?

Служба поддержки работает в режиме 24/7 на 30+ языках мира. Ответы на все интересующие вопросы можно получить в любом удобном формате (онлайн-чат, горячая телефонная линия, электронная почта, телеграм-бот).

Сами-то катают? И за кого топят?

Рады успехам каждой команды, которую поддерживают, и развитию всей темы с киберспортом. У 1xBet есть опыт спонсорств Natus Vincere, HellRaisers и Cascade. Прямо сейчас букмекер сотрудничает с такими гигантами, как ESL и WePlay Esports. Те кто в теме - знают, что эти бренды организовывают самые крутые турниры в мире.

И, конечно, они тоже катают - 1xBet шарит в том, чем занимается. Присоединяйтесь - и убедитесь сами!