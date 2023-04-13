«Аль-Наср» предложил Моуринью двухлетний контракт на 100 млн евро

Дата публикации: 13-04-2023

Следующим тренером «Аль-Насра» может стать Жозе Моуринью. Руководство клуба видит в португальском специалисте сменщика Руди Гарсии, которого могут уволить в ближайшее время из-за недовольства со стороны главной звезды команды. Ранее сообщалось, что работа Гарсии не устраивает Криштиану Роналду.



По данным «AS», «Аль-Наср» готов выплатить Моуринью 100 млн евро за 2 года сотрудничества. В случае подписания контракта с саудовским клубом португалец окажется наиболее высокооплачиваемым наставником в мире.



У Моуринью есть действующий контракт с «Ромой». Уйти из стана «джаллоросси» в заключительной части сезона специалисту будет непросто. В скором времени «Роме» предстоят важные матчи в Лиге Европы и Серии А, потому клуб вряд ли согласится отпустить Жозе.