«Зенит» хочет выкупить Мантуана у «Коринтианса»

Дата публикации: 13-04-2023

«Lance» пишет, что «Зенит» намерен оформить полноценный трансфер Густаво Мантуана. Петербуржцы готовы заплатить за хавбека «Коринтианса» 2-3 млн евро.



Бразильцы владеют 90-процентной долей прав на 21-летнего футболиста. Источник отмечает, что боссы «Коринтианса» могут согласиться продать «Зениту» 50% прав на Мантуана. Ранее Вильям де Оливейра, представляющий интересы полузащитника, сообщил, что его клиент близок к заключению полноценного соглашения с «Зенитом».



Контракт игрока с бразильской командой действует до конца 2026 года. «Сине-бело-голубые» арендовали Мантуана перед началом текущем сезона. Арендный договор включает опцию выкупа футболиста.



В сезоне 22/23 в активе бразильца 4 забитых мяча и 1 ассист в 23 встречах за петербургскую команду.