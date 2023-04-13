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«Ливерпуль» выбыл из гонки за трансфер Беллингема

Дата публикации: 13-04-2023

«The Telegraph» утверждает, что «Ливерпуль» больше не значится в списке претендентов на Джуда Беллингема.

«Мерсисайдцы» решили отказаться от покупки хавбека «Боруссии» (Дортмунд) из-за высокой трансферной стоимости. На его приобретение клубу пришлось бы потратить более 120 млн евро, что составляет существенную часть от летнего бюджета «Ливерпуля».

«Красные» сделали выбор в пользу точечных покупок для усиления каждой линии. Данную стратегию поддержал и Юрген Клопп, возглавляющий команду. Специалист хотел бы получить усиление как можно раньше, а борьба за Беллингема могла затянуться и закончиться неудачей.

Среди претендентов на полузащитника также назывались «Ман Сити», «Реал», «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

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